Найден необычный способ контролировать уровень сахара в крови

Листья шелковицы помогают контролировать уровень сахара в крови благодаря воздействию на несколько механизмов обмена глюкозы. К такому выводу пришли ученые из Хунаньского университета, проанализировав данные экспериментальных и клинических исследований. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

По данным обзора, листья шелковицы содержат комплекс биологически активных веществ, которые влияют на уровень глюкозы на разных этапах ее усвоения. Эти соединения способны замедлять расщепление углеводов в кишечнике, снижать всасывание сахара в кровь и повышать чувствительность тканей к инсулину. Кроме того, некоторые компоненты могут защищать клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку этого гормона.

Исследователи также отмечают выраженные антиоксидантные свойства листьев шелковицы. Этот эффект важен при метаболических нарушениях, поскольку окислительный стресс считается одним из факторов развития осложнений при сахарном диабете второго типа. При окислительном (оксидативном) стрессе в организме возникает избыток свободных радикалов (нестабильных молекул) и недостаток противодействующих им антиоксидантов. Это приводит к повреждению клеток, белков и ДНК.

По словам авторов, ключевую роль играет не одно конкретное соединение, а сочетание различных компонентов, которые действуют одновременно и усиливают эффект друг друга.

При этом ученые подчеркивают, что речь не идет о замене медикаментозного лечения. Для определения эффективных дозировок и форм применения необходимы более крупные клинические исследования. Тем не менее полученные данные показывают, что природные продукты могут стать полезным дополнением к существующим стратегиям контроля глюкозы.