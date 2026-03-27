Трансплантолог рассказал об операциях по пересадке рук

В прошлом году врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского впервые пересадили предплечье и кисть мужчине, лишившемуся руки, а в феврале этого года провели другому пациенту операцию по пересадке обеих кистей. Эти операции стали частью нового медицинского направления — трансплантации рук после их утраты. В рамках запуска направления специалисты проводят сложные операции по пересадке одной или двух рук сразу, возвращая пациентам утраченные функции и возможность вести полноценную жизнь. О том, как пациентов готовят к трансплантации, как проходит операция и каких успехов удалось достичь, в беседе с RT рассказал заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Аслан Балкаров.

— В прошлом году пациент НИИ имени Склифосовского прошёл успешную трансплантацию правой кисти, сейчас функции его руки полностью восстановлены. Расскажите, пожалуйста, как готовилась первая операция.

— К первой операции мы готовились больше года. После окончательного решения о трансплантации пациента госпитализировали в институт Склифосовского на полное обследование. Затем были определены показания к трансплантации. В дальнейшем пациента повторно госпитализировали на операцию по трансплантации участка верхней конечности кисти с участком предплечья. Операция длилась около девяти часов.

Аналогичным образом готовился и второй пациент. Единственное отличие в том, что в его случае мы провели операцию по пересадке обеих верхних конечностей.

— Насколько важна для успеха послеоперационная реабилитация?

— Она имеет ключевое значение. По сути, и при протезировании, и при трансплантации всё сводится к постоянным тренировкам.

Если пациент будет лениться, не заниматься и не разрабатывать руку, её функции, к сожалению, не восстановятся. При этом наши специалисты по реабилитации с первого дня помогают пациентам, работают с ними.

В частности, со дня трансплантации у нашего первого пациента прошёл почти год. Чувствительность в руке полностью восстановилась, конечность функционирует как полноценная. Пациент уже сам пишет и занимается спортом. При этом не испытывает ни боли, ни дискомфорта и результатом полностью доволен.

У второго пациента мы тоже видим положительную динамику.

— Что говорят пациенты о своих ощущениях? Они уже чувствуют новые руки как свои или для полного привыкания нужно больше времени? И какие психологические аспекты связаны с такой операцией?

— Несмотря на небольшой опыт в этой области, мы видим, что реакция у пациентов абсолютно положительная. У них исключительно оптимистический настрой. Например, наш первый пациент с первого дня сказал нам: «Это моя рука, я её никому не отдам — по-другому я её не ощущаю». То есть психологически у них всё хорошо.

— Кисть человеческой руки состоит из множества мелких костей, сосудов, сухожилий. С какой операцией по сложности сопоставима трансплантация руки и что самое сложное в пересадке кисти?

— Это уникальная операция, которая отличается от всех видов трансплантации, потому что здесь задействована микрохирургия. Это очень скрупулёзная работа, поскольку нам необходимо сшить все сосуды, нервы, сухожилия. Если на каком-либо этапе допустить ошибку, конечность может оказаться нефункциональной. Поэтому перед нами стоит задача не просто пришить, а добиться полноценной работы.

С точки зрения иммуносупрессивной терапии и дальнейшего ведения пациентов на препаратах, которые предотвращают отторжение, операция во многом схожа с трансплантацией почки, в связи с чем пациенты у нас и наблюдаются. У нас большой опыт в этих операциях: в институте Склифосовского выполнено более 3 тыс. операций по трансплантации почки.

— Сегодня в России и мире разрабатываются бионические искусственные протезы, которые тоже управляются сигналами головного мозга. При этом пациенту не требуется такая сложная операция, как трансплантация. Почему протезы не могут сравниться с донорской рукой?

— Даже самые современные протезы полностью не заменят функционал пересаженного органа.

То есть та мелкая моторика, те физические нагрузки, которые выполняют пациенты после трансплантации, не под силу тем, у кого верхняя конечность — это бионический протез.

Кроме того, есть и бытовые ограничения. Например, пациенту с ампутацией обеих рук сложно самостоятельно снимать и надевать протезы. А пересаженная рука таких ограничений не имеет. Она всегда с ним и в любую секунду готова к работе в его повседневной жизни.

— Может ли пересаженная рука выдерживать большие нагрузки? И планируется ли развивать это направление, проводить подобные операции?

— По физической активности после полного сращения костных структур и сухожилий ограничений нет. Но это, конечно, занимает какое-то время.

Наш первый пациент и штангу поднимает, и отжимается от пола, то есть, как я уже говорил, он полностью физически восстановился и никаких ограничений, что можно этой рукой делать, у него нет.

Что касается дальнейшего развития, институт Склифосовского и департамент здравоохранения Москвы решительно настроены на то, чтобы продолжать реализовывать программу по пересадке кистей пациентам.