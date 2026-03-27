В России научились лечить рак кожи при помощи света

В Янтарном крае освоили новую методику лечения пациентов со злокачественными новообразованиями кожи. Врачи онкологического центра применили для этого фотодинамическую терапию.

Технология проста. Сначала больной принимает особый препарат-фотосенсибилизатор, который накапливается в опухоли. После этого на нее воздействуют лазером. Происходит химическая реакция, и злокачественные клетки разрушаются.

Руководитель онкоцентра Степан Миракян рассказал, что эффект можно наблюдать уже после первого сеанса. Затем опухолевые клетки отмирают и самоотторгаются в течение одного-двух месяцев. На их месте постепенно появляются здоровые ткани.

Плюс методики в том, что она позволяет точечно воздействовать на поврежденный участок тела. Врачи называют ее более щадящей по сравнению с другими способами лечения онкологических заболеваний.

Процедура показана людям, страдающим от рака кожи и меланомы. На сегодняшний день это одни из самых распространенных онкологических заболеваний в регионе.