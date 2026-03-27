Зарегистрирована тест-система для выявления рака эндометрия без забора крови

Зарегистрирована тест-система для раннего выявления рака эндометрия. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Подчеркивается, что оригинальные медицинские изделия диагностики заболеваний репродуктивной системы у женщин разработаны на основе российских комплектующих. Это тест-система для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала.

«В настоящее время проводятся их испытания», — уточняется в сообщении.

