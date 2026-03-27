Найдена неожиданная связь между состоянием десен и памятью

Состояние десен и полости рта может быть связано с развитием болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые, обнаружив связь между воспалением десен, нарушениями иммунной системы и снижением когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

В исследовании приняли участие 68 человек — пациенты с болезнью Альцгеймера и здоровые добровольцы. Участникам оценивали состояние десен, уровень гигиены, когнитивные функции и иммунные показатели. Выяснилось, что у пациентов с заболеванием наблюдается «сбой» иммунного ответа: в обычном состоянии он ослаблен, но при контакте с бактериями становится чрезмерно активным.

Кроме того, ученые обнаружили, что чем сильнее воспаление десен, тем хуже результаты тестов на память и мышление. При этом речь идет даже о легких формах воспаления, таких как гингивит, который часто остается без внимания.

Авторы отмечают, что хроническое воспаление в полости рта может оказывать системное влияние и участвовать в процессах, связанных с нейродегенерацией. Они подчеркивают, что регулярная гигиена полости рта может быть важным фактором профилактики и замедления когнитивных нарушений.

