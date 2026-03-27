В БФУ смогли повысить эффективность метотрексата

Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта в Калининграде нашли способ определять более эффективную и щадящую дозировку препарата метотрексат, который, в частности, используют для химиотерапии при онкозаболеваниях. Об этом ТАСС рассказал руководитель ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ Павел Федураев.

В Центре клинических исследований БФУ под руководством доктора наук Владимира Рафальского создали оптический сенсор для оценки концентрации лекарственного препарата метотрексат в сыворотке крови пациентов. Новый метод позволит врачам оперативно определять оптимальную дозировку персонально для каждого человека. Прибор, основанный на методе комбинационного рассеяния света, работает с точностью 82-90%. Над проектом также работают исследователи НОЦ "Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника" БФУ.

"Главная задача современного витка развития медицины - это таргетированность и персонализированность использования лекарственного препарата. Необходимость таргетированности, прежде всего, важна для препаратов, имеющих узкий терапевтический диапазон. С одной стороны, мы даем препарат, у которого есть определенный терапевтический эффект, а с другой стороны, у него есть определенный объем побочных действий, развитие которых не всегда можно точно прогнозировать. Исследовательский коллектив, включающий фармакологов, ревматологов, физиков БФУ, с использованием физического инструментария изучил возможность прогнозирования токсического воздействия метотрексата. Идея заключалась в том, чтобы предложить простой, недорогой и быстрый способ оценки концентрации препарата "у постели больного", - сказал собеседник агентства.

По словам Федураева, в настоящее время метотрексат является одним из основных противовоспалительных препаратов, применяемых для терапии ревматоидного и псориатического артритов и некоторых опухолевых заболеваний. По данным аудита розничных продаж в РФ, более 300 тыс. пациентов получают терапию этим препаратом. Хорошо известно, что для метотрексата характерно узкое терапевтическое "окно", при малых концентрациях в организме эффект не достигается, при высоких появляется риск возникновения побочных реакций. Необходим точный терапевтический лекарственный мониторинг.

Эффективность и экономичность

"Существующие методы анализа длительны, требуют дорогого импортного оборудования. Мы предложили альтернативный метод - оптический сенсор на базе плазмонного эффекта, который поможет определить, сколько содержится метотрексата в сыворотке человека. Технология основана на методе комбинационного рассеяния света. В конечном результате работы с сенсором мы получаем "ответ" от сыворотки пациентов после приема препарата в виде спектра и уже расшифровываем этот спектр", - цитирует пресс-служба БФУ младшего научного сотрудника НОЦ "Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника", аспиранта Елизавету Демишкевич.

Ученые протестировали сенсор на 60 образцах сыворотки пациентов, принимающих метотрексат, и 30 образцах сыворотки здоровых добровольцев. После статистической обработки данных исследователи определили наличие или отсутствие препарата в плазме крови.

В БФУ им. Канта продолжают работу над проектом, в частности совершенствуют оптический сенсор для получения более точных и полных данных.