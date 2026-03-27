Почему советы блогеров о лекарствах могут быть опасны для подписчиков

В современном мире маркетинг в социальных сетях демонстрирует стремительный рост: прогнозируется, что объем глобального рынка инфлюенсеров превысит 32 миллиарда долларов. Маркетинговые отделы фармацевтических компаний все чаще сотрудничают с популярными авторами контента, чтобы привлекать внимание сотен тысяч и миллионов пользователей к продвижению своих препаратов, включая рецептурные. Однако, передает Medicalxpress предупреждения специалистов, такая практика сопряжена с серьезными рисками.

Отдельное внимание исследователи уделили феномену «инфлюенсеров-пациентов». Поскольку блогеры, как и все люди, могут сталкиваться с болезнями, они делятся личными историями лечения, например, мигрени или лишнего веса. Такие искренние рассказы используются для продвижения лекарств, за что авторы получают вознаграждение. В рассмотренных исследованиях ученые последовательно отмечали, что инфлюенсеры часто не обозначают платный характер контента достаточно четко.

Психологический фактор также играет важную роль. Между блогерами и их аудиторией формируются односторонние парасоциальные отношения, что повышает степень доверия к мнению автора. Эмоциональные истории снижают критическое восприятие информации: подписчики чаще ориентируются на личные переживания блогера, а не на научные доказательства.

Ситуация становится еще более сложной, когда продвижением занимаются врачи-блогеры. Авторитет профессии заставляет аудиторию безоговорочно доверять советам, однако даже эксперты могут давать рекомендации, не всегда подкрепленные доказательствами, если они заинтересованы в рекламе конкретных препаратов.

Для снижения рисков исследователи призывают регуляторов обновить рекомендации, требуя четкого визуального обозначения рекламы и стандартизации форматов на разных платформах. Кроме того, предлагается проводить кампании по повышению медиаграмотности населения, чтобы пользователи могли распознавать скрытую рекламу. Ученые подчеркивают, что данных пока недостаточно для полного понимания масштабов проблемы, поэтому необходимы дальнейшие исследования для разработки эффективной политики регулирования.