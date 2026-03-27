Российские ученые поделятся наработками по продлению жизни

Российские ученые создают передовую технологию для радикального продления жизни на базе факторов Яманака — четырех белков, способных перепрограммировать взрослые клетки. Об этом сообщили участники круглого стола в рамках Международной научно-практической конференции «Биосистемы: организация, поведение, управление» в ННГУ им. Лобачевского, передает СМИ2.

В организации мероприятия участвовали Волгоградский государственный медицинский университет и компания «ИННОВВИТА». Ее гендиректор — глава ЦКП ВолгГМУ и кандидат медицинских наук Роман Литвинов — в своем выступлении отметил, что ученые разобрались в принципах действия механизмов старения, но пока не располагают достаточным инструментарием для влияния на них.

По его словам, современная наука уже способна «защищать внеклеточный матрикс от повреждения или управлять ростом новых сосудов», но «нужно создавать новые инструменты биотехнологического восстановления внеклеточного матрикса, инструменты восстановления эпигенетического ландшафта, новые клеточные терапии». Для выполнения этих задач необходимо развивать фундаментальную науку в сфере долголетия, пояснил Литвинов.

Участники круглого стола обсудили разработки Консорциума «Активное долголетие» (ВолгГМУ и ООО «ИННОВВИТА») и их внедрение в отечественную систему здравоохранения и практику клинической медицины.

«Наш совместный портфель включает перспективные проекты, направленные на развитие концепции активного долголетия и повышение качества жизни населения», — заявил ведущий сотрудник проектного офиса ВолгГМУ Виталий Ковалев.

Он подчеркнул, что ученые Консорциума готовы делиться своими исследованиями и наработками со всеми желающими коллегами

«Особое место среди этих разработок занимают исследования, связанные с факторами Яманака, открывающие принципиально новые возможности в области клеточного омоложения и регенеративной медицины», — добавил Ковалев.

Для успешного внедрения передовых разработок в области долголетия в России необходимо не только делиться ими с другими специалистами в той же сфере, но и развивать направления междисциплинарного взаимодействия, отметила доктор фармацевтических наук, профессор факультета фундаментальной медицины, начальник научно-производственного участка центра регенеративной медицины МНОИ МГУ им. Ломоносова Римма Абрамович.