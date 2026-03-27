Студент омского политеха разработал умный трикотаж для лечения болезней ног

Студент ОмГТУ нашел способ повысить эффективность и комфорт компрессионной терапии, внедрив в технологию создания компрессионного трикотажа специальные капсулы.

Обычные лечебные чулки имеют существенный недостаток: плотная ткань нарушает естественный теплообмен, и это приводит к перегреву, зуду и раздражению. Дискомфорт заставляет пациентов преждевременно отказываться от ношения компрессионных изделий, нарушая курс лечения.

Молодой омский ученый разработал аналог, который не только оказывает необходимое лечебное давление, но и благодаря умным микрокапсулам автоматически регулирует температуру кожи ног.

"При повышении температуры тела капсулы поглощают излишки тепла, а при охлаждении - отдают его обратно. Благодаря этому поддерживается стабильный микроклимат поверхности кожи. И пациент не испытывает дискомфорта", - поясняет студент факультета экономики, сервиса и управления Даниил Силантьев.

По словам разработчика, лечебный трикотаж может быть полезен людям, не только страдающим болезнями конечностей, но и тем, которые долго находятся на ногах, совершают длительные поездки, носят обувь на высоком каблуке.

Разработка уже прошла проверку на отсутствие токсичности и аллергенов.

Проект получил один миллион рублей, победив в конкурсе "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", входящего в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".

Деньги пойдут на приобретение спецоборудования, материалов, оформление патента и товарного знака.