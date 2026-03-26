Привычная приправа оказалась полезна для сосудов и снижения холестерина

Куркума — популярная специя, широко используемая в кулинарии — оказалась связана с улучшением состояния сосудов и липидного обмена. К такому выводу пришли исследователи, обобщив данные клинических и экспериментальных работ. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Анализ показал, что активный компонент куркумы — куркумин — оказывал защитное действие на сосудистый эндотелий. Он снижал окислительный стресс и способствовал улучшению выработки оксида азота, который играет ключевую роль в регуляции сосудистого тонуса и кровотока. Нарушение этих процессов считается одним из ранних этапов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также было установлено, что куркумин влиял на показатели липидного профиля. В ряде исследований его применение сопровождалось снижением уровня «плохого» холестерина, триглицеридов и общего холестерина, особенно у людей с метаболическими нарушениями. Эти эффекты связывают с воздействием вещества на клеточные механизмы синтеза и переработки жиров.

Кроме того, куркумин проявлял выраженные противовоспалительные свойства. Он снижал уровень ключевых воспалительных маркеров, включая интерлейкин-6 и TNF-α, что может иметь значение при хронических заболеваниях. При этом у здоровых людей выраженного эффекта не наблюдалось, что указывает на его действие преимущественно в условиях воспаления.

