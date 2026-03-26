Ученые нашли неожиданный способ восстановления после травм головы

Ученые Университета Лобачевского предложили неожиданный способ борьбы с последствиями черепно-мозговых травм. Для защиты нервных клеток они выбрали молекулярный водород. Исследование показало: газ способен восстанавливать когнитивные способности и двигательную активность даже после серьезных повреждений.

Главная опасность тяжелых повреждений головы кроется не только в самом ударе, но и в "биохимическом пожаре", который за ним следует. Кислородное голодание и атака свободных радикалов разрушают клетки мозга быстрее физической травмы. Секрет нового метода кроется не в прямом воздействии на нейроны, а в защите "транспорта". То есть, мишенью становятся эритроциты, которые отвечают за доставку кислорода. Благодаря своим антиоксидантным свойствам водород нивелирует окисление и восстанавливает эритроциты. Результаты экспериментов обнадеживают: уже через десять дней у подопытных животных нормализовались показатели крови и вернулись утраченные когнитивные функции.

По словам ученых, главный козырь водородной терапии - ее абсолютная безопасность. Газ нетоксичен в любых дозах, что открывает широкие возможности для длительной реабилитации пациентов.