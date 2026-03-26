Кардиологи пересадили сердце пациентке с редкой группой крови

Новосибирские кардиологи успешно провели трансплантацию донорского сердца 38-летней жительнице Бурятии. Осенью прошлого года Наталия попала в больницу с признаками тяжелой сердечной недостаточности. Врачи диагностировали острую тромбоэмболию легочной артерии, но лечение не помогало. Муж Наталии обратился в Центр Мешалкина. И - первое чудо: врачи центра оказались у постели пациентки в тот же день! Команда новосибирских специалистов как раз проводила в Республиканской больнице имени Семашко аудит помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиологи заподозрили у больной острый миокардит и пригласили в Новосибирск, где скорректировали лечение. Это позволило стабилизировать состояние пациентки, однако шанс на полное восстановление в ее случае был небольшим.

В минувшем январе Наталия вновь приехала в Новосибирск для решения вопроса о включении в список кандидатов на трансплантацию сердца. Это был практически единственный шанс на спасение: правый желудочек ее сердца фактически перестал работать. Но так как у пациентки оказалась достаточно редкая III группа крови, то врачи предупредили - ждать донорский орган придется долго. И опять удача? Идеально подходящее сердце нашлось... на третий день!

"Я проснулась в реанимации уже с нормально бьющимся сердцем. Чье оно, не говорят - это конфиденциальная информация. Еще только осознаю, насколько мне повезло", - делится Наталья.

У врачей сложилось ощущение, что их необычную пациентку оберегал ангел-хранитель.

Врачи предупредили: ждать донорское сердце придется долго. Но оно нашлось... на третий день!

Сегодня под наблюдением новосибирских кардиологов находятся более 80 человек с донорским сердцем. Пересадка донорского органа для многих пациентов с терминальной сердечной недостаточностью - единственный шанс на спасение. В Центре Мешалкина количество таких хирургических вмешательств увеличивается. "Количество трансплантаций сердца вернулось к показателям до пандемии, - рассказал "РГ" генеральный директор НМИЦ имени Мешалкина Евгений Тарасюк. - В 2025 году мы пересадили донорское сердце 14 пациентам, в том числе впервые двум подросткам от взрослых доноров".

Во всем мире около четверти пациентов, ожидающих донорское сердце, все еще погибают, не дождавшись подходящего "мотора". В Центре Мешалкина в таком листе ожидания сейчас около 50 человек.

"Но есть позитивная тенденция с донорскими базами - мы видим рост ответственности медучреждений Новосибирской области и близлежащих регионов, где появляются потенциальные доноры", - отмечает Тарасюк.

В прошлом году в Центре Мешалкина в четыре раза увеличилось количество коек по профилю "трансплантация сердца". Это позволяет врачам помогать пациентам на всех этапах: не только обследования, подготовки к операции и хирургического этапа, но и последующего наблюдения за работой донорского сердца, а также коррекцией терапии.