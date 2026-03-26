Развеян популярный стереотип о вреде видеоигр

Игра в динамичные видеоигры перед сном может не вредить качеству сна и даже приносить пользу психике, выяснили ученые. Работа опубликована в журнале Sleep Medicine.

В исследовании приняли участие 18 молодых взрослых, которые практически не играли в видеоигры. В течение нескольких недель ученые сравнивали три состояния: обычный режим, просмотр сериала перед сном и игру в шутер по часу вечером. Участники носили трекеры сна, проходили когнитивные тесты и заполняли анкеты о самочувствии.

Оказалось, что вечерняя игра не ухудшала объективные показатели сна. Время засыпания, длительность глубокого сна и количество пробуждений оставались на прежнем уровне. При этом после просмотра сериала сон даже немного ухудшался.

Ученые предполагают, что интенсивное обучение во время игры — освоение управления, навигации и реакции — может активировать механизмы переработки информации во сне. Это, напротив, помогает поддерживать его стабильную структуру.

Кроме того, после игровых сессий участники показывали лучшие результаты в тестах на зрительно-пространственную рабочую память. Этот тип памяти отвечает за удержание и обработку визуальной информации и активно используется при ориентации в пространстве.

Положительные изменения наблюдались и в психологическом состоянии. Участники отмечали снижение уровня стресса после нескольких вечеров с видеоиграми. При этом значимых изменений тревожности и депрессии зафиксировано не было.

Авторы отмечают, что важную роль играет формат: в эксперименте участники играли не более часа и заканчивали за 30 минут до сна. Более длительные игровые сессии, особенно в ущерб сну, в других исследованиях, наоборот, ухудшают его качество.

Также результаты касаются только людей без игрового опыта — у постоянных геймеров эффект может отличаться, поскольку их мозг уже адаптирован к таким нагрузкам.

Тем не менее работа показывает, что умеренные игровые сессии могут быть не только безопасны для сна, но и полезны для когнитивных функций и снижения повседневного стресса.

