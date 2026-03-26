Найден способ сделать титановые зубные импланты прочнее

Способ сделать титановые зубные импланты прочнее и ускорить процесс их срастания с костной тканью разработали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Разработка позволит выпускать более надежные отечественные конструкции, которые быстрее приживаются, реже вызывают осложнения, а за счет меньших размеров операция становится менее травматичной, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые ПНИПУ впервые в России изучили, как обрабатывать нанотитан, чтобы получить идеальную поверхность для срастания с костью. Они подобрали режимы обработки, при которых шероховатость поверхности снижается вдвое, а прочность вырастает в 2,5 раза. Доля костной ткани в зоне контакта достигает 74-76% - это выше, чем у стандартных имплантов", - рассказали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, разработка особенно актуальна для челюстно-лицевой хирургии, которая нуждается в миниатюрных, но очень прочных имплантах, не отторгающихся организмом и быстро срастающихся с костью. Чистый титан хорошо приживается в организме, но он достаточно мягкий и по прочности уступает титановым сплавам, а для зон с высокими жевательными нагрузками это может быть критично. Сплавы тверже, но содержат добавки других металлов - например, алюминия или ванадия, которые могут вызывать аллергические реакции и воспаление в окружающих тканях. А чтобы сделать чистый титан прочнее, можно не добавлять к нему посторонние металлы, изменив структуру самого материала и максимально измельчив его зерна. Это новый подход, который позволяет сохранить химическую чистоту титана и значительно увеличить твердость.