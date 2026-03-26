Ученые выяснили, как менялся COVID-19 с начала пандемии

С момента первого заражения человека в конце 2019 года вирус COVID-19 быстро менялся, что привело к появлению новых штаммов с повышенной способностью к распространению. Предыдущие исследования показали, что эти варианты существенно отличались от исходного вируса. Многие ученые предположили, что изменения в шиповидном белке, который формирует «корону» вируса, сыграли решающую роль в его эволюции, открыв путь к ранее недоступным мутациям.

Глобальная пандемия COVID-19 стала одним из самых тяжелых событий последних десятилетий, вызвав массовую смертность, серьезные экономические потери и глубокие социальные изменения. Однако применение современных технологий, таких как массовое секвенирование генома вируса, позволило собрать беспрецедентно богатую научную базу данных. На основе этой информации ученые провели детальный анализ эволюции SARS-CoV-2.

Исследование, о котором сообщает научное издание, показало, что вирус прошел несколько этапов развития. Период нейтрального разнообразия, который наблюдался до конца 2020 года, сменился появлением мультимутантных вариантов. В circulation находились штаммы с повышенной заразностью и способностью уклоняться от иммунного ответа.

Несмотря на активную эволюцию вируса во время пандемии, набор структурно допустимых мутаций оставался относительно ограниченным. При этом общее направление изменений по-прежнему сильно зависело от стабильности его шиповидного белка.

Ведущий автор исследования Джеймс Херци пояснил, что работа сосредоточена на динамике эволюционных изменений SARS-CoV-2 после его перехода к человеку. Существующие жесткие структурные ограничения для спайкового белка сдерживают возможные мутации. Эти выводы могут помочь понять поведение других коронавирусов при межвидовых переходах и имеют важное значение для разработки вакцин и противовирусных препаратов.