Болезни полости рта будут лечить игольчатыми патчами с морским коллагеном

Сотрудники ОНК "Институт медицины и наук о жизни" Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта разработали перспективный способ лечения заболеваний полости рта с помощью микроигольчатых патчей, получаемых из морского коллагена. Об этом ТАСС рассказал руководитель института Павел Федураев.

"Проект связан с использованием ресурсов Балтийского моря и инновационной технологией точной пролонгированной доставки лекарственных препаратов в слизистую полость рта. Наши сотрудники делают специальные коллагеновые "пластыри" с микроиглами. Это проект, который коллеги ведут совместно со стоматологами. Микроигольчатые пластыри наклеиваются на слизистую рта, микроиглы проникают в толщу слизистой и, постепенно растворяясь, высвобождают действующее вещество непосредственно в зону, где это требуется. Таким образом, осуществляется дозированное насыщение лекарственными субстанциями поврежденного участка", - сообщил собеседник агентства.

Такая форма доставки лекарственных препаратов как нельзя лучше подходит для лечения пародонтозов, афтозных стоматитов и прочих заболеваний полости рта, добавил Федураев.

По его словам, также ученые БФУ работают над технологией использования коллаген-минеральных мембран и материалов для восстановления костной ткани, в том числе для решения задач в области челюстно-лицевой хирургии. Исследователи ОНК "Институт медицины и наук о жизни" занимаются полным циклом получения такого коллагена, от его выделения и до 3D-печати.

В строящемся кампусе "Кантиана" откроют отдельную лабораторию по 3D-биопринтингу. В ней по указанному проекту будут работать две группы. Одна из них будет исследовать материалы для выделения коллагена, вторая тестированием коллагена на клетках, а также 3D-печатью.

3D-биопринтинг (3D-биопечать) - это технология создания объемных моделей на клеточной основе с использованием 3D-печати, при которой сохраняются функции и жизнеспособность клеток.

Кампус БФУ имени И. Канта "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" является одним из 25 кампусов, которые возводятся в российских регионах по решению президента Владимира Путина в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Комплекс объединит три учебных корпуса, библиотеку, конференц-комплекс и два общежития на 2,5 тыс. мест с коворкингами, фитнес-зоной, фудкортом и рекреационными зонами. Строительная готовность объектов кампуса "Кантиана" БФУ имени Иммануила Канта превышает 80%.