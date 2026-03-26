Исследователи нашли способ снизить риск болезней сердца

Полифенолы из листьев оливы помогают снижать уровень «плохого» холестерина и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний — такой эффект оказывают соединения олеуропеин и гидрокситирозол. К такому выводу пришли ученые из Маастрихтского университета. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи проанализировали данные клинических и экспериментальных работ, посвященных влиянию этих веществ на липидный профиль крови. Наиболее заметный эффект наблюдался у людей с повышенным сердечно-сосудистым риском.

В этой группе чаще фиксировали снижение общего холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов и окисленного ЛПНП — формы «плохого» холестерина, связанного с повреждением сосудов. У здоровых людей изменения уровня жиров в крови были менее выраженными. Однако у них улучшались показатели, связанные с окислительным стрессом и состоянием сосудистой стенки.

По словам ученых, полезный эффект обусловлен олеуропеином и гидрокситирозолом. Первое соединение поддерживает здоровую иммунную функцию и оптимальный уровень цитокинов-белков, которые ограничивают развитие воспалительной реакции. Гидрокситирозол идрокситирозол нейтрализует свободные радикалы (нестабильные формы кислорода) в организме, уменьшая окислительный стресс.

При этом у людей с избыточным весом и ожирением заметного улучшения липидного профиля в изученных дозах обычно не наблюдалось. У женщин после менопаузы и у людей с легкой гиперлипидемией эффект был умеренным в коротких исследованиях, но становился более выраженным при длительном приеме.