Раскрыт неожиданный фактор ускоренного старения

Ученые выяснили, что жизнь с регулярным питанием, низкой физической активностью и отсутствием внешних угроз может одновременно продлевать жизнь и ускорять старение. К такому выводу пришли исследователи из Университета Хельсинки, изучившие королевских пингвинов. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В исследовании сравнили пингвинов, живущих в дикой природе, и тех, кто обитает в зоопарках Швейцарии и Испании. Последние находятся в условиях, напоминающих современный образ жизни человека: регулярное питание, отсутствие хищников, сниженная физическая активность и доступ к медицинской помощи.

Анализ показал, что такие условия действительно увеличивают продолжительность жизни. Однако одновременно они ускоряют физиологическое старение. Так, 15-летний пингвин в зоопарке по состоянию организма сопоставим с 20-летним пингвином в дикой природе.

Исследователи связывают этот эффект с особенностями обмена веществ, роста клеток и их восстановления. Регулярное питание, низкая физическая активность и нарушенные биологические ритмы, по их мнению, могут ускорять износ организма. При этом отсутствие внешних угроз позволяет животным доживать до более старшего возраста.

Авторы отмечают, что полученные данные могут быть актуальны и для человека. Современный образ жизни с доступной пищей и низкой активностью способен продлевать жизнь, но не всегда обеспечивает сохранение здоровья в пожилом возрасте. По мнению ученых, ключевым фактором может быть баланс между питанием и физической нагрузкой.

Ранее стало известно, что время приема пищи напрямую связано с замедлением возрастных изменений.