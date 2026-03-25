Создан зубной порошок, который отбеливает зубы, не повреждая их

Ученые разработали экспериментальный порошок для отбеливания зубов, который активируется при использовании электрической зубной щетки. В лабораторных тестах он не только удалял потемнения, но и способствовал восстановлению эмали. Работа опубликована в журнале ACS Nano.

Со временем зубы теряют белизну даже при регулярной чистке. Причиной могут быть как генетические факторы, так и пища — например, кофе или томаты. При этом популярные отбеливающие средства на основе перекиси действуют агрессивно: они разрушают пигменты, но одновременно могут повреждать эмаль.

«Наша работа предлагает безопасную стратегию домашнего отбеливания, которая сочетает осветление, восстановление эмали и баланс микробиома», — отметил первый автор исследования Мин Син.

Чтобы избежать вреда для зубов, ученые создали материал, который вырабатывает активные кислородные формы только при механическом воздействии — во время чистки. В основе разработки — керамический порошок, содержащий ионы стронция, кальция и бария.

Ключевую роль играет пьезоэлектрический эффект: под действием вибрации щетки материал генерирует слабое электрическое поле, запускающее химические реакции. В результате образуются вещества, разрушающие пигменты, но без постоянного агрессивного воздействия на зубы.

Эксперименты показали, что при чистке таким порошком потемневшие зубы заметно светлеют уже через несколько часов. Через 12 часов их оттенок становился почти на 50% светлее по сравнению с контрольной группой.

Кроме отбеливания, материал способствовал восстановлению эмали и дентина. Минеральные компоненты оседали на поверхности зуба, укрепляя его структуру.

В опытах на животных ученые также обнаружили дополнительный эффект: регулярное применение снижало количество вредных бактерий, включая Porphyromonas gingivalis и Staphylococcus aureus, и уменьшало воспаление.

Авторы подчеркивают, что технология пока находится на стадии разработки и еще не оформлена в виде зубной пасты. Однако результаты показывают, что в будущем может появиться новое средство для домашнего ухода за зубами, которое сочетает отбеливание и защиту эмали.