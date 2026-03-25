В России создали аппарат для диагностики черепно-мозговых травм

Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали аппаратно-программный комплекс для ранней диагностики травматического повреждения мозга по движению глаз. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, отметив, что процедура занимает до трех минут.

Подчеркивается, что комплекс выявляет черепно-мозговые травмы различной степени и состояния, сопровождающиеся нарушениями окуломоторных функций и зрачковой реакции после травмы головы, основываясь на объективной регистрации непроизвольных микродвижений глаз и реакции зрачка на свет.

"По сравнению с традиционными методами, основанными на субъективной клинической оценке, визуальном осмотре и жалобах пациента, АПК делает процесс диагностики более объективным, стандартизированным и независимым от квалификации специалиста. Процедура неинвазивная и безболезненная, обследование занимает всего от 1 до 3 минут, при этом нет необходимости транспортировки в специализированный стационар. АПК позволяет снизить риск недиагностированной травмы головы и связанных с ней отдаленных осложнений", - приводятся в сообщении слова директора НИИ нейронаук СамГМУ Александра Захарова.

Ключевой особенностью разработки специалисты назвали использование физиологических маркеров травматического повреждения головного мозга в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта, которые обеспечивают автоматизированную интерпретацию результатов.

Уточняется, что комплекс реализован в двух вариантах: портативном - для экстренной и полевой диагностики, и стационарном - для углубленного обследования и динамического наблюдения в условиях медицинских учреждений. В перспективе комплекс может использоваться в скорой медицинской помощи, при сортировке пострадавших, в приемных отделениях, районных больницах, спортивной медицине, а также в рамках клинических и научных исследований для мониторинга восстановления после травматического повреждения головного мозга.