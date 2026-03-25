Названы продукты, снижающие риск нарушений обмена веществ

Увеличение потребления кальция и молочных продуктов снижает риска метаболического синдрома — комплекса нарушений, включающего ожирение, повышенное давление и сбои в обмене веществ. К такому выводу пришли ученые из Университета Сиены. Результаты их работы опубликованы в журнале Nutrients.

© Газета.Ru

Исследователи провели систематический обзор и метаанализ 24 научных работ, в которых изучалась связь между рационом питания и распространенностью метаболического синдрома у взрослых. В анализе сравнивались группы людей с самым высоким и самым низким уровнем потребления кальция и молочных продуктов.

Выяснилось, что более высокое потребление кальция связано с уменьшением вероятности метаболического синдрома примерно на 15%. При отдельном анализе влияния молочных продуктов эффект оказался еще более выраженным — риск снижался примерно на 22%.

«Кроме того, у людей, которые чаще употребляли продукты, богатые кальцием, наблюдались более благоприятные показатели здоровья: ниже было артериальное давление, стабильнее уровень сахара в крови и лучше показатели липидного профиля — соотношения различных жиров в крови», - рассказали ученые.

Авторы отмечают, что полученные результаты основаны на наблюдательных исследованиях и не позволяют однозначно утверждать, что именно кальций или молочные продукты напрямую предотвращают развитие метаболического синдрома. Однако данные указывают на возможную роль рациона, богатого кальцием, в поддержании нормального обмена веществ.