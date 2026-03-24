В России разработают две новые вакцины против туберкулеза

В Российском НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи разрабатывают две новые вакцины для взрослых против туберкулеза, которые усилят существующий препарат БЦЖ (BCG, «бацилла Кальметта — Герена»). Об этом сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева на пресс-конференции в Москве.

Существующая вакцина БЦЖ защищает от тяжелых форм туберкулеза, но не предотвращает заболевание полностью. Чтобы усилить ее действие, ведущие российские научные центры — центр имени Гамалеи и институт гриппа имени Смородинцева — создали новые бустерные и лечебные вакцины. Сейчас они проходят клинические испытания на разных этапах.

Так, профилактическая вакцина GamTBvac находится в третьей фазе клинических исследований, а доклинические испытания лечебной вакцины GamLTBvac уже завершены. Обе вакцины вводятся инъекционно. Также в институте имени Смородинцева создают векторную вакцину, которая вводится через нос. Ее IIБ фаза клинических исследований уже завершена.

Возбудитель туберкулеза — микобактерия туберкулеза (другое название — палочка Коха). Она устойчива к воздействию неблагоприятных внешних факторов — выживает даже при нагревании, охлаждении, высушивании и высокой влажности. Также она может развивать устойчивость к антибиотикам в результате генетических мутаций в генах бактерий.

По словам Васильевой, новые вакцины призваны повысить эффективность профилактики и лечения туберкулеза у взрослых, дополняя защиту, которую обеспечивает БЦЖ.