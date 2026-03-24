Ученые назвали три микропривычки для снижения риска инфаркта

Дополнительные 11 минут сна, 4,5 минуты умеренной или интенсивной физической активности и 50-60 г овощей в день снижают риск инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности примерно на 10%. К такому выводу пришли ученые из Университет Сиднея. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Исследователи проанализировали данные крупного когортного исследования, в котором участвовали 502 629 человек в возрасте от 40 до 69 лет. Наблюдение за участники велось в период с 2006 по 2010 год. Продолжительность сна и уровень физической активности измерялись с помощью носимых устройств. Питание оценивалось по специальному опроснику, на основе которого рассчитывался индекс качества рациона.

Анализ показал, что даже небольшие изменения в образе жизни могут заметно повлиять на здоровье.

«Если человек спит на 11 минут дольше, добавляет 4,5 минуты умеренной или интенсивной физической активности в день и съедает на четверть стакана овощей больше, риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 10%», — подвели итог ученые.

К умеренной или интенсивной физической активности исследователи относят повседневные действия, такие как быстрая ходьба, подъем по лестнице или перенос тяжелых сумок.

Наиболее благоприятным сочетанием привычек оказалось: сон продолжительностью 8-9 часов в сутки, не менее 42 минут физической активности умеренной или высокой интенсивности в день и рацион среднего или высокого качества. У людей с таким образом жизни риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний был на 57% ниже.

Авторы отмечают, что исследование было наблюдательным, поэтому оно не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако результаты показывают, что даже небольшие изменения сразу в нескольких аспектах образа жизни могут значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

