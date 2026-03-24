В России выяснили, как возбудители туберкулеза защищаются от антибиотиков

Российские исследователи обнаружили механизм защиты бактерий-возбудителей туберкулеза от антибиотиков. Открытие позволит усовершенствовать методы лечения устойчивых форм туберкулеза, сообщили ТАСС в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) во Всемирный день борьбы с туберкулезом, отмечаемый 24 марта.

"Ученые ПНИПУ и Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН (ИЭГМ УрО РАН) выяснили, как именно возбудители туберкулеза защищаются от лекарств. Если заблокировать этот механизм, бактерия начнет уничтожать себя сама. Открытие поможет создавать препараты, которые вернут эффективность существующим антибиотикам в борьбе с устойчивыми формами туберкулеза", - сообщили ТАСС в вузе.

Палочка Коха относится к микроорганизмам, которые способны вырабатывать устойчивость к антибиотикам. В мире уже появились формы туберкулеза, которые не чувствительны к двум самым эффективным препаратам - рифампицину и изониазиду. В связи с этим исследователи изучают защитные механизмы бактерий в стремлении найти слабые места и воздействовать на них с помощью новых препаратов.

Упаковка токсина внутри клетки

Авторы работы проследили изменения в клетке палочки Коха под действием антибиотиков, взяв для опытов безопасную для организма человека бактерию Mycobacterium smegmatis - близкого родственника возбудителя туберкулеза. При использовании лекарств она переставала расходовать необходимую для роста аминокислоту (цистеин) и начинала накапливать ее. В больших количествах вещество становится ядом, однако гибели клетки не происходило. Причиной стал механизм упаковки избытка цистеина в специальное вещество - микотиол.

"Чем больше яда накапливается в клетке, тем активнее срабатывает защитный механизм", - пояснила Галина Смирнова, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии и генетики микроорганизмов ИЭГМ УрО РАН, которую цитирует пресс-служба университета.

Ранее микотиол был известен тем, что защищает бактерии от внешних воздействий - антибиотиков и окислительного стресса. Оказалось, его роль шире: он также участвует в нейтрализации внутреннего токсина, который образуется в клетке. Открытие российских специалистов позволит создать точечные решения, которые будут работать именно против возбудителя опасного заболевания.

"Если заблокировать синтез микотиола, бактерия потеряет возможность прятать токсичный цистеин. Ей придется экстренно превращать его в сероводород и выбрасывать наружу. Но этот процесс требует огромных затрат энергии - клетка начнет задыхаться, утратит способность поддерживать жизненно важные процессы и в итоге погибнет от собственного яда", - объясняет Любовь Сутормина, ассистент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. В этот день 144 года назад немецкий ученый Роберт Кох объявил об обнаружении бактерии-возбудителя болезни - палочки Коха. С тех пор человечество изобрело вакцину, антибиотики и ряд методов ранней диагностики туберкулеза, однако заболевание по-прежнему остается одной из главных причин смерти от инфекций в мире.