Российские ученые работают над отечественной вакциной от ВИЧ

Работа над созданием отечественного препарата против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) идет в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, ученые воспроизводят иммунный ответ у экспериментальных животных. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Центра Владимир Гущин.

"Продолжается ранняя фаза разработки отечественной вакцины от ВИЧ, два года мы исследуем ее, по итогам доложим. Мы исследуем изменчивость вирусов популяции, эту информацию мы просто обязаны учитывать при разработке вакцины", - сказал он.

Гущин отметил, что это означает, что ученые пытаются воспроизвести иммунный ответ, обладающий широким спектром противовирусной активности, от различных вариантов ВИЧ у экспериментальных животных.