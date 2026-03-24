В России завершились испытания препарата от панических расстройств

Клинические испытания российского инновационного препарата для терапии панических расстройств завершились, он показал свою безопасность и эффективность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.

"В Первом МГМУ имени И. М. Сеченова завершили клиническое исследование инновационного российского препарата "Авиандр" по новому показанию - паническое расстройство. Лекарственный препарат показал высокую эффективность и благоприятный профиль безопасности, открывая новые возможности для помощи пациентам", - говорится в сообщении.

В клиническом исследовании приняли участие 288 пациентов с паническим расстройством. Результаты подтвердили высокую эффективность нового препарата, сопоставимую с современной терапией, и быстрое начало его действия, а также хорошую переносимость.

"Значимое улучшение состояния пациентов отмечалось уже со второй недели лечения, - отметила заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета, профессор Марина Кинкулькина. - Препарат обеспечил стабильное улучшение состояния пациентов на протяжении всех 12 недель терапии. Серьезных нежелательных явлений зафиксировано не было".

Препарат уже зарегистрирован Минздравом России и применяется для лечения генерализованного тревожного расстройства и тревожных состояний после COVID-19. Его эффективность и безопасность подтверждены в реальной клинической практике в рамках пострегистрационного исследования, которое продолжается в настоящее время.

Паническое расстройство - внезапно возникающие эпизоды паники у человека, сочетающиеся с учащенным сердцебиением, повышением давления, дискомфортом или болью в области сердца, потливостью, одышкой и затруднением дыхания, ощущением сухости во рту, тошнотой и другими симптомами.