Обнаружен простой способ замедлить старение

Ночной перерыв между завтраком и ужином длительностью 13-14 часов может снизить риск развития возрастных хронических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Вэньчжоу. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Journal (NutJ).

© Газета.Ru

В исследовании участвовали более 900 человек старше 60 лет. Ученые анализировали, как время приема пищи и длительность ночного перерыва в еде связаны с так называемым «здоровым старением» — состоянием, при котором у человека отсутствуют серьезные хронические патологии (такие как сахарный диабет и болезни сердца), когнитивные нарушения и симптомы депрессии.

Анализ показал, что наилучшие показатели здоровья наблюдались у людей, у которых ночной перерыв между приемами пищи длился примерно 13-14 часов. Такой режим означает, что между ужином и завтраком проходит достаточно времени, чтобы организм успел восстановиться.

Кроме того, важным оказалось и время самих приемов пищи. Самые высокие шансы на хорошее состояние здоровья были у тех, кто завтракал рано утром — с шести до семи часов — и ужинал сравнительно рано, с 17 до 18 часов. Более ранние или, наоборот, поздние приемы пищи были связаны с худшими показателями здоровья.

Исследователи объясняют этот эффект воздействием на циркадные ритмы — внутренние биологические часы организма, которые регулируют обмен веществ, работу мозга и уровень воспаления.

По мнению авторов работы, стабильный режим питания может стать простым и доступным способом поддержания здоровья в пожилом возрасте. Однако ученые подчеркивают, что для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.