Найден способ предсказать риск проблем с памятью после остановки сердца

Ученые из Кардиологического центра при больнице Ригсхоспиталет в Дании обнаружили новый маркер крови, который помогает прогнозировать долгосрочные нарушения памяти и мышления у пациентов после внебольничной остановки сердца. Результаты исследования были представлены на ежегодном конгрессе Ассоциации по оказанию неотложной кардиологической помощи (ACVC).

© Газета.Ru

Традиционно врачи оценивают состояние мозга после остановки сердца по уровню нейронспецифической енолазы (NSE) — одного из белков в крови, который появляется при повреждении нервных клеток. Однако этот показатель не всегда точен, так как высокие уровни белка могут быть связаны с и другими причинами.

Новое исследование сравнило этот белок с другим маркером — белком NfL, который содержится в длинных волокнах нервных клеток и указывает на более масштабные повреждения нервной ткани.

Анализ крови проводился через два дня после остановки сердца у пациентов, находившихся в коме при поступлении. Через несколько месяцев ученые оценивали у них когнитивные функции — способность к мышлению, памяти и концентрации.

Результаты показали, что высокий уровень легкой цепи нейрофиламента или «белка NF-L из нервных волокон» напрямую связан с ухудшением когнитивных функций в долгосрочной перспективе. В то же время традиционный маркер, используемый сейчас, такой связи не показал.

«Измерение этого нового белка вскоре после остановки сердца может помочь выявить пациентов с высоким риском нарушений памяти и мышления, оптимизировать реабилитацию и точнее информировать семьи о перспективах восстановления», — отметил ведущий исследователь доктор Мартин Мейер.

Ученые подчеркивают, что метод требует дальнейшей проверки и стандартизации, но уже сейчас он открывает перспективу более точного раннего прогнозирования последствий остановки сердца для мозга.