В России создали тест для оценки метаболического здоровья по микробиоте

Учёные Лаборатории микробиома человека Башкирского государственного медицинского университета разработали отечественную тест-систему для быстрого и точного определения уровня бактерии Akkermansia muciniphila – ключевого маркера метаболического здоровья. Новая разработка на основе ПЦР-метода позволит сделать персонализированную диагностику доступнее для клиник и упростит контроль эффективности терапии при ожирении, диабете и воспалительных заболеваниях кишечника.

Российские исследователи представили инновационную тест-систему для количественной оценки бактерии Akkermansia muciniphila, которую в научной среде неофициально называют «бактерией стройности». В норме у здорового человека этот микроорганизм составляет от 1 до 4% всей кишечной микробиоты, – передает ТАСС.

Как отмечают разработчики, дефицит Akkermansia muciniphila напрямую связан с развитием ожирения, сахарного диабета второго типа и воспалительных заболеваний кишечника. В то же время избыточное количество этих бактерий может ассоциироваться с повышенным риском онкологических патологий. По этой причине точное определение их уровня важно не только для научных исследований, но и для клинической практики.

До недавнего времени количественная оценка этого вида бактерий в клинических образцах оставалась сложной задачей. Akkermansia относится к строгим анаэробам, что затрудняет её культивирование и идентификацию. Единственным достоверным методом считалось полногеномное секвенирование – дорогостоящая и длительная процедура, малопригодная для рутинного использования.

Учёные БГМУ предложили альтернативное решение: они разработали специфичные нуклеотидные праймеры и зонды именно для вида Akkermansia muciniphila, а не для всего рода бактерий. Новая система на основе полимеразной цепной реакции работает по принципу, схожему с тестами на коронавирус, но нацелена на выявление конкретного микроорганизма и позволяет проводить как качественный, так и количественный анализ.

Ректор БГМУ Валентин Павлов подчеркнул, что разработка не ограничивается фундаментальным открытием: тест-система поможет врачам управлять состоянием микробиома для профилактики целого спектра социально значимых заболеваний.

Ожидается, что внедрение отечественного теста сделает персонализированную диагностику более доступной для медицинских учреждений и научных центров, поскольку новая методика значительно дешевле секвенирования. Разработка имеет и практическое применение в фармацевтической отрасли: её можно использовать для проверки наличия и количества целевого штамма в пробиотических препаратах перед их регистрацией и выходом на рынок.

Исследование стало возможным благодаря поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». На выделенные средства лаборатория получила современное анаэробное оборудование, необходимое для работы с чувствительными культурами. По оценке авторов проекта, создание теста – важный шаг к импортозамещению в медицинской диагностике и формированию новых подходов к лечению через управление микробиотой человека.