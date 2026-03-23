Развеян миф о высоком риске развития рака из-за стресса

Ученые из Университетского медицинского центра Гронингена установили, что стресс и другие психосоциальные факторы не повышают риск развития рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.

В работе использовались данные консорциума Psychosocial Factors and Cancer (PSY-CA) — международного проекта, который изучает, связаны ли психологические и социальные факторы с вероятностью развития онкологических заболеваний.

Исследователи проанализировали данные 421 799 человек, у которых одновременно оценивали различные психосоциальные показатели. Среди них — уровень социальной поддержки, семейное положение, фактр переживания утраты близкого человека, личностная склонность к тревожности (невротизм) и общий психологический дистресс.

Анализ показал, что ни один из этих факторов не связан с повышенным риском развития рака в целом. Также не обнаружено связи с наиболее распространенными видами заболевания, включая рак молочной железы, рак предстательной железы и колоректальный рак.

Некоторые статистические связи первоначально наблюдались для рака легких — например, у людей, переживших потерю близкого человека или имеющих низкий уровень социальной поддержки. Однако после учета известных факторов риска, прежде всего курения и наследственной предрасположенности, большинство этих ассоциаций исчезло.

По словам ведущего автора исследования Лоннеке ван Туйль, результаты не подтверждают распространенное мнение о том, что плохое психическое состояние или стресс напрямую повышают вероятность развития рака.

Исследователи отмечают, что наблюдаемые в некоторых работах слабые связи между стрессом и онкологическими заболеваниями часто объясняются сопутствующими факторами образа жизни — например, курением, употреблением алкоголя или другими поведенческими привычками, которые действительно могут повышать риск болезни.

