Частые ночные пробуждения связали с замедлением работы мозга

Ученые доказали, что именно фрагментированный сон — частые ночные пробуждения и длительные периоды бодрствования — связан с замедлением обработки информации и ухудшением рабочей памяти у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation.

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга. Во время ночного отдыха организм восстанавливает ткани, регулирует гормоны и укрепляет иммунную систему, а мозг систематизирует полученную за день информацию и закрепляет воспоминания. Однако важна не только продолжительность сна, но и его качество.

В новом исследовании ученые проанализировали данные проекта Einstein Aging Study, посвященного старению и когнитивному здоровью. В анализ включили 261 человека старше 70 лет без признаков деменции. Средний возраст участников составил 77 лет.

В течение 16 дней участники носили на запястье актиграфы — устройства, фиксирующие движения и позволяющие оценивать циклы сна и бодрствования. Параллельно они шесть раз в день выполняли короткие когнитивные тесты на смартфонах. Эти задания проверяли скорость обработки информации, зрительно-пространственную рабочую память и способность связывать объекты с их визуальными признаками.

Результаты показали, что люди, которые чаще бодрствовали ночью после засыпания, в среднем демонстрировали более медленную скорость обработки информации и худшие показатели рабочей памяти. Также у них снижалась способность связывать зрительные детали в единую картину — важный элемент формирования воспоминаний.

«Эффект проявлялся даже на краткосрочном уровне. После ночей с большим количеством пробуждений участники на следующий день выполняли задания на скорость обработки информации заметно хуже, чем обычно. Такие данные показывают, что фрагментация сна может напрямую влиять на работу мозга уже на следующий день», — заключили исследователи.

Ученые также отмечают, что лучшее понимание этих краткосрочных эффектов может помочь выявлять людей, которым полезна ранняя коррекция нарушений сна для предотвращения дальнейшего когнитивного снижения. Авторы добавили, что исследование проводилось среди пожилых людей, поэтому влияние качества сна на когнитивные функции в других возрастных группах может отличаться.