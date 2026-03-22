В организме человека нашли молекулярный «замок», сдерживающий ВИЧ

Ученые из Института Гладстоуна установили, что активность генов DDIT4 и ZNF254 может подавлять размножение ВИЧ в зараженных клетках и удерживать вирус в неактивном состоянии. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

Большинство людей, живущих с ВИЧ, вынуждены постоянно принимать антиретровирусную терапию: если лечение прекращается, вирус обычно возвращается в течение нескольких недель. Однако у небольшой части пациентов его активность восстанавливается гораздо медленнее — иногда только через несколько месяцев. Это редкое явление давно привлекает внимание ученых.

Чтобы понять причины такого эффекта, исследователи проанализировали образцы крови 75 участников клинических испытаний, которые временно прекращали терапию под медицинским наблюдением. Ученые изучили активность генов и белков в различных типах иммунных клеток, чтобы выявить факторы, связанные с замедленным возвращением вируса.

Одним из важных наблюдений стал повышенный уровень особого типа иммунных клеток — CD8+ Т-клеток памяти со «стволовыми» свойствами. Эти клетки способны долго сохраняться в организме и поддерживать иммунный контроль над вирусом.

Наиболее значимое открытие связано с двумя генами — DDIT4 и ZNF254. Оказалось, что при их высокой активности ВИЧ в инфицированных CD4+ Т-клетках — главном резервуаре вируса — подавляется. В результате вирус дольше остается в «спящем» состоянии даже после прекращения терапии.

Дополнительный анализ показал, что у так называемых «элитных контроллеров» — людей, организм которых способен естественным образом подавлять ВИЧ без лечения, — уровень активности гена ZNF254 значительно выше.

Лабораторные эксперименты также указали на возможную роль широко применяемого препарата от диабета — метформина. Он способен активировать один из выявленных защитных механизмов, что потенциально помогает удерживать вирус в неактивном состоянии.