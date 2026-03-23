Найден способ выявить ускоренное старение мозга до появления симптомов

Ученые выяснили, что по мозговой активности во сне можно определить, насколько быстро стареет мозг и каков риск развития деменции. Если так называемый «возраст мозга», рассчитанный по сигналам ЭЭГ, превышает реальный возраст человека, вероятность заболевания заметно увеличивается. Работа опубликована в JAMA.

© Lenta.ru

В исследовании приняли участие около 7 тысяч человек в возрасте от 40 до 94 лет. За ними наблюдали до 17 лет, и за это время примерно у тысячи участников развилась деменция. Анализ показал: каждые дополнительные 10 лет «старения» мозга повышают риск болезни почти на 40 процентов.

При этом ключевыми оказались не стандартные показатели сна вроде его длительности, а более тонкие характеристики — структура мозговых волн. Именно они отражают процессы памяти, восстановления и общего состояния мозга, которые обычные метрики часто не улавливают.

Авторы отмечают, что в будущем такие технологии можно будет использовать даже вне клиник — например, с помощью носимых устройств. Это позволит выявлять риск деменции на ранней стадии и вовремя корректировать образ жизни, в том числе улучшать качество сна.

