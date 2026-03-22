Замена определенной группы продуктов в рационе снижает риск деменции

Ученые из Медицинской школы Чжэцзянского университета установили, что замена животных жиров растительными маслами снижает риск развития деменции у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Деменция — это прогрессирующее заболевание мозга, при котором ухудшаются память, мышление и способность к рассуждению. Поскольку эффективного лечения пока не существует, ученые активно изучают факторы образа жизни, которые могут снизить риск развития болезни.

Исследовательская группа проанализировала данные почти шести тысяч участников американского проекта Health and Retirement Study. На момент начала наблюдений в 2013 году средний возраст добровольцев составлял около 68 лет. Ученые изучили рацион каждого испытуемого с помощью подробной анкеты, включавшей 164 продукта.

В течение шести лет исследователи отслеживали когнитивное состояние участников с помощью опроса родственников, а также тестов на память и внимание. За этот период деменция развилась у 444 человек.

Анализ показал, что у людей с большой долей растительных жиров в рационе, например из растительных масел и орехов , — риск развития деменции был на 31% ниже по сравнению с теми, кто употреблял их меньше всего. Если всего 5% суточных калорий из животных жиров заменяли растительными, риск заболевания снижался примерно на 15%.

Ученые также выяснили, что высокий уровень насыщенных жиров, характерных для мяса и молочных продуктов, связан с повышенным риском заболевания. У людей с самым высоким их потреблением вероятность развития деменции была на 56% выше.

По мнению исследователей, возможное объяснение связано с влиянием жиров на воспаление и состояние сосудов. Насыщенные жиры могут ухудшать работу кровеносных сосудов, в том числе мелких сосудов мозга, которые обеспечивают его кислородом и питательными веществами. Напротив, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, характерные для растительных масел и рыбы, могут поддерживать здоровье сосудистой системы.