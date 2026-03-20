Ученые усилили действие антибиотика против стафилококка и кишечной палочки

Ученые установили, что лектин CGL из тихоокеанских гигантских мидий повышает эффективность гентамицина против золотистого стафилококка и кишечной палочки, препятствуя размножению бактерий и образованию биопленок, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).

"Мы впервые показали, что лектин из тихоокеанских мидий работает как "усилитель" для традиционных антибиотиков. Благодаря этому его использование в паре с существующими лекарствами поможет эффективнее бороться с инфекциями и дать вторую жизнь препаратам, к которым микроорганизмы приобретают устойчивость", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, поддержанного грантом РНФ, Татьяны Мизгиной, кандидата химических наук, научного сотрудника лаборатории химии неинфекционного иммунитета Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН.

Ученые выделили из тихоокеанских гигантских мидий, или мидий Грея, лектин CGL и изучили его взаимодействие с широко используемым в медицине антибиотиком гентамицином. Смесь антибиотика с лектином внесли в культуры золотистого стафилококка и кишечной палочки. Эти бактерии вызывают инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительного тракта и утратили чувствительность к ряду известных антибиотиков. Для сравнения исследователи провели такие же эксперименты с гентамицином и лектином по отдельности.

Опыты показали, что сам по себе лектин не убивает микроорганизмы, однако препятствует их размножению. Кроме того, вещество не дает бактериям формировать биопленки - сообщества, повышающие устойчивость к лекарствам. За счет этого эффективность гентамицина против золотистого стафилококка выросла в 2,8 раза, а против кишечной палочки - в 1,35 раза.

Как отмечают ученые, многие антибиотики, используемые в медицине и сельском хозяйстве, постепенно теряют эффективность, поскольку бактерии становятся устойчивыми к ним. Поэтому ученые ищут не только новые препараты, но и вещества, способные усилить действие уже существующих лекарств за счет преодоления защитных барьеров микроорганизмов.

Лектины - это молекулы, которые помогают мидиям распознавать чужеродные клетки, в том числе бактерии и грибки. По оценке авторов, полученные результаты могут лечь в основу комбинированных препаратов для борьбы с инфекциями, устойчивыми к используемым сейчас антибиотикам. В дальнейшем исследователи планируют продолжить изучение усиливающего эффекта лектинов, выделенных из морских обитателей, в комбинации с антибиотиками против различных микроорганизмов, включая возбудителей грибковых инфекций.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда и правительством Приморского края, опубликованы в International Journal of Molecular Sciences. Работу выполнили ученые Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН, Хэйлунцзянского университета и Иланьского государственного университета.