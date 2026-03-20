В РФ разработают противоопухолевое лечение с меньшей нагрузкой на сердце

Ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) в Краснодаре разработают противоопухолевое лечение с наименьшей нагрузкой на сердце для снижения риска развития инфаркта миокарда. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта, доктор биологических наук Александр Славинский.

"Научный проект ориентирован на повышение эффективности и безопасности лечения пациентов как в кардиологической, так и в онкологической практике. В рамках исследования будут разработаны подходы к метаболической защите миокарда (мышечная ткань сердца - прим. ТАСС) при противоопухолевой терапии. Особое внимание в проекте уделяется изучению берберина - биологически активного соединения, обладающего потенциалом для коррекции нарушений сердечной мышцы", - рассказал профессор.

Он отметил, что применяемая в широкой практике противоопухолевая терапия зачастую дает высокую нагрузку на сердце. Особенно это относится к препаратам для борьбы со злокачественными образованиями. Ученым предстоит оценить механизмы воздействия терапии, влекущей за собой разрушение сердечной мышцы, снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний путем создания новых препаратов. В их основу ляжет вещество "берберин" - растительное соединение, содержащееся в барбарисе, золототысячнике и аригонском винограде. Обладает защитными свойствами, снижает артериальное давление, укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов за счет нормализации уровня холестерина и улучшения кровообращения.

"Несмотря на высокую эффективность существующего препарата, применяемого при злокачественных новообразованиях, его кардиотоксическое действие ограничивает возможности терапии и может приводить к снижению продолжительности и качества жизни онкологических пациентов. Ожидается, что полученные результаты позволят сформировать детальную характеристику развития кардиотоксических осложнений противоопухолевой терапии. Это создаст основу для разработки новых подходов к снижению негативного влияния химиотерапевтических препаратов на сердечно-сосудистую систему, что в перспективе повысит безопасность лечения пациентов", - подытожил ученый.

Исследование реализуется при поддержке Кубанского научного фонда в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Его результаты планируется внедрить в деятельность медучреждений Краснодарского края и других регионов России.