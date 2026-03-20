Найдена связь между ультрапереработанной едой и вероятностью зачатия

Новое исследование ученых Университета Макмастера (США) показывает, что женщины, которые едят меньше ультрапереработанных продуктов, имеют более высокие шансы на зачатие. Исследование опубликовано в журнале Nutrition and Health и анализировало данные более 2500 женщин из Национального исследования здоровья и питания.

Исследование сочетает интервью, 24-часовые опросы о питании и лабораторные анализы, что позволяет получать подробную картину диеты, биомаркеров и состояния здоровья участниц.

Бесплодие и питание: какие различия заметили ученые

Женщины, которые сообщали о проблемах с зачатием (отсутствие беременности после года попыток), чаще потребляли ультрапереработанные продукты. Эти продукты занимали около 31% их суточного рациона. В то же время у них были более низкие показатели соблюдения средиземноморской диеты — режима с большим количеством овощей, фруктов, цельнозерновых и полезных жиров.

«Ранее основное внимание уделялось калориям и ожирению, но наши результаты показывают, что тут действуют другие механизмы», — объясняет Антея Христофору, доцент кафедры кинезиологии и старший автор исследования.

Она отмечает, что даже если питательные вещества поступают в достаточном количестве, ультрапереработанные продукты несут дополнительные химические соединения, способные влиять на репродуктивное здоровье.

Химические вещества и гормоны

К примеру, к ультрапереработанным относят газированные напитки, сладкие батончики, чипсы, колбасы, фастфуд, снеки.

«В таких продуктах часто присутствуют фталаты, бисфенол А и акриламиды — вещества, которые могут попадать из упаковки или оборудования в процессе обработки. Они нарушают гормональный баланс, и это может объяснять наблюдаемые эффекты», — добавляет аспирантка Ангелина Барич, соавтор исследования.

Средиземноморская диета показала положительное влияние на фертильность, но этот эффект был связан с поддержанием здорового веса и метаболизма.

Масштабный эффект и практические выводы

Исследование показало, что женщины с высоким потреблением ультрапереработанных продуктов имеют примерно на 60% меньшую вероятность забеременеть.

«Очень мало исследований сосредотачивались именно на влиянии диеты женщин на их репродуктивное здоровье. Фертильность — это ключевой показатель, и это первый анализ такого масштаба», — говорит Христофору.

Она подчеркивает, что питание влияет не только на вес и метаболические болезни, но и на гормональный фон, что делает проблему гораздо более серьезной.

Простые шаги для здоровья

Предыдущие исследования уже связывали ультрапереработанные продукты с ухудшением здоровья.

«Обработка изменяет продукты так, что это не отражается только на содержании питательных веществ. Химические вещества и замещающие ингредиенты вытесняют полезные натуральные продукты», — отмечает Барич.

Ученые советуют выбирать продукты в их естественном состоянии, обращать внимание на состав и отдавать предпочтение привычным, проверенным ингредиентам. Даже простое сокращение ультрапереработанных продуктов может снизить воздействие неизвестных химических соединений и поддерживать репродуктивное здоровье.