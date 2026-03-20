Российские ученые разрабатывают технологию для борьбы со старением

Российские ученые из консорциума "Активное долголетие" ведут разработку технологии для борьбы со старением на основе перепрограммирования клеток. Это схоже с подходами, используемыми при создании первого в мире препарата от старения ER-100 в США, сообщила ТАСС замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Дарья Подчиненова.

ER-100 - экспериментальный препарат американской биотехнологической компании Life Biosciences, который, как стало известно несколько дней назад, впервые испытают на людях. Действие ER-100 основано на механизмах, связанных с так называемыми факторами Яманаки. Эти четыре ключевых белка в 2006 году открыл японский ученый Синъя Яманака, позднее отмеченный за это открытие Нобелевской премией. ER-100 стимулирует естественные внутриклеточные механизмы, запуская работу этих белков без генетических вмешательств.

"Есть данные о начале испытаний аналогичной технологии по перепрограммированию клеток с использованием факторов Яманаки консорциумом "Активное долголетие", где активное участие принимают ученые из Волгограда. Пока данное направление находится на доклинической стадии", - сказала собеседница агентства.

Подчиненова добавила, что разработанный в США препарат ER-100 направлен на омоложение конкретных клеток нервной системы. По мнению эксперта, в будущем препараты такого класса позволят бороться и с другими неврологическими заболеваниями, например, с болезнью Альцгеймера.

"Конечно, с возрастом снижается нейропластичность, нервная система хуже формирует новые связи и хуже восстанавливается, снижается внимание и память, замедляются реакции, ухудшается зрение и слух. Учитывая разнонаправленные функции и проявления нарушений, сложно предсказать, насколько конкретный препарат позволит увеличить продолжительность жизни", - добавила она.

Эксперт отметила, что в долгосрочной перспективе технология частичного эпигенетического перепрограммирования может быть адаптирована для восстановления клеток различных органов и систем, что открывает возможности для создания препаратов против широкого спектра возрастных заболеваний.