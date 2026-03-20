Новая вычислительная модель смогла объяснить симптомы шизофрении

Ученые разработали вычислительную модель, предлагающую единое объяснение двум основным группам симптомов шизофрении: снижению мотивации и бредовым состояниям. Модель фокусируется на работе дофаминовой системы вознаграждения и показе того, как ее сбои могут вести к одновременному проявлению столь разных нарушений.

Исследование, проведенное Арвиндом Кумаром (KTH, Швеция) и Кенджи Моритой (Токийский университет, Япония), анализирует взаимодействие двух процессов в нейронных цепях мозга. Первый, связанный с полосатым телом, отвечает за мотивацию и выбор вознаграждений. Второй, в коре головного мозга, отслеживает причинно-следственные связи между действиями и их результатами.

Согласно модели, чрезмерная активность коры нарушает координацию этих систем. Это мешает мозгу правильно связывать мотивацию с реальными последствиями, что приводит к апатии, а также к бредовым идеям из-за неверного толкования событий. Ученые подчеркивают важность согласованной работы мотивации, системы вознаграждения и понимания причин их возникновения для принятия адекватных решений.

Кенджи Морита отметил, что, если эта гипотеза будет подтверждена, это откроет новые возможности для разработки методов лечения, направленных на коррекцию самого механизма возникновения симптомов, а не на борьбу с их проявлениями.

