Ученые ищут внутренние резервы мозга, которые будут противостоять болезням

Развивающиеся с возрастом нейродегенеративные заболевания - болезни Альцгеймера, Паркинсона - традиционно считаются необратимыми. Усилия ученых направлены в основном на разработку лекарств и методов, лишь замедляющих процесс нейродегенерации. Однако специалисты Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета оттолкнулись от предположения, что наш мозг может изначально обладать способностью противостоять процессам разрушения мозга.

Ученые выявили внутреннюю систему клеточной защиты и в настоящее время изучают способы ее активации, чтобы остановить процесс нейродегенерации на начальных стадиях. Об этом "РГ" рассказала доцент кафедры медицинских нейротехнологий Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Дарья Серебряная.

Когда мы говорим об угрозе болезни Альцгеймера или Паркинсона - все понимают, что это означает необратимое угасание и мыслительных способностей, и памяти, и, по большому счету, личности в целом. Получается, это не так?

Дарья Серебряная: Наш мозг обладает удивительной, хотя и ограниченной, способностью к самозащите. Когда возникает угроза нейродегенерации (медленной гибели нервных клеток, лежащей в основе таких тяжелых заболеваний, как болезни Альцгеймера, Паркинсона и различные формы деменции), в организме могут активироваться собственные, эндогенные защитные механизмы. Ученые все больше убеждаются, что ключ к новым методам лечения кроется не только в борьбе с симптомами, но и в поддержке этих естественных механизмов выживания нейронов и астроцитов.

Как начинается болезнь и каковы возможности ее предотвращения?

Дарья Серебряная: Нейродегенерация - это непрерывный процесс гибели нервных клеток в головном и спинном мозге, который влечет за собой необратимые нарушения памяти, движения и мыслительных способностей. Это ключевой механизм для множества заболеваний, обусловленных как генетическими факторами, так и возрастными изменениями под влиянием внешней среды. Сейчас борьба с этими болезнями в основном направлена на замедление их прогрессирования и облегчение симптомов. Тем не менее существует радикально новый подход, предполагающий задействовать собственные защитные ресурсы организма.

Что это за система собственной защиты мозга, о которой вы говорите?

Дарья Серебряная: Одним из важнейших открытий в этой области стало понимание роли особых сигнальных молекул - нейротрофических факторов. На ранних стадиях нейродегенерации в мозге может повышаться продукция этих веществ, задача которых - поддерживать жизнеспособность нейронов и их вспомогательных клеток, астроцитов. Особый интерес для исследователей представляют инсулиноподобные факторы роста - IGF-1 и IGF-2. Они играют ключевую роль в развитии мозга, а во взрослом возрасте берут на себя функцию главных защитников (нейропротекторов), активируя механизмы выживания клеток. Но здесь есть тонкая регуляция. Эти защитные факторы не находятся в мозге в свободном состоянии. Их концентрация и активность у поверхности клеток строго контролируются специальными IGF-связывающими белками. Представьте себе, что фактор роста - это ключ, а рецептор на нейроне - замочная скважина. Связывающие белки действуют как своеобразный чехол, пока ключ в нем - он не может открыть замок. Пока IGF находится в комплексе с таким белком, он не может передать защитный сигнал клетке. Вот где происходит самое интересное. Включается второй уровень внутренней защиты. В мозге присутствуют особые ферменты - протеазы, которые работают как молекулярные ножницы. Они могут разрезать и разрушить связывающий белок. Это равносильно снятию защитного чехла с ключа. В результате IGF высвобождается, получает возможность взаимодействия со своим рецептором на клетке и запускает целый каскад реакций, направленных на ее выживание: от улучшения энергетического обмена до блокировки программы самоуничтожения.

Как понимание этих механизмов можно использовать на практике - для предотвращения развития нейродегенеративных недугов?

Дарья Серебряная: Мы убеждены, что детальное изучение того, как именно включается и регулируется эта сложная система высвобождения IGF в здоровом мозге и как она ломается при нейродегенеративных заболеваниях, может указать нам на совершенно новые мишени для терапии. Вместо того чтобы вводить извне вещества, мы можем научиться мягко стимулировать собственные защитные ресурсы мозга именно на тех ранних, доклинических стадиях, когда процесс гибели нейронов только начинается. Это даст шанс не просто замедлить, а потенциально заблокировать развитие заболевания. Сейчас наша команда активно проводит доклинические исследования, чтобы в будущем эти знания можно было применить в реальной медицинской практике.

Как проводятся исследования, к чему вы стремитесь?