Популярные препараты неожиданно связали со снижением тревоги и депрессии

Препараты класса GLP-1, применяемые для лечения диабета и ожирения, могут снижать риск депрессии и тревожных расстройств. К такому выводу пришли ученые в крупном исследовании с участием почти 100 тысяч человек. Результаты опубликованы в The Lancet Psychiatry.

Анализ данных показал, что людям, принимающим такие препараты, значительно реже требовалась госпитализация и оформление больничных по психическим причинам. Особенно выраженный эффект наблюдался при использовании семаглутида: риск депрессии снижался на 44 процента, тревожных расстройств — на 38 процентов, а общее число психиатрических госпитализаций — на 42 процента.

Кроме того, у пациентов реже фиксировались расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ — их частота была ниже на 47 процентов. Также наблюдалось снижение риска суицидального поведения.

Ученые отмечают, что точные механизмы пока не ясны. Возможные объяснения включают улучшение контроля уровня сахара, снижение массы тела, уменьшение потребления алкоголя, а также влияние препаратов на систему вознаграждения в мозге. Однако, поскольку исследование носит наблюдательный характер, для подтверждения причинно-следственной связи необходимы дополнительные работы.

Ранее стало известно, что препарат метформин cнижает риск развития возрастной макулярной дегенерации.