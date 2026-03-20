Названа ягода, снижающая уровень «плохого» холестерина

Экстракт антоцианов из плодов шелковицы может ослаблять вредное воздействие жирной и богатой холестерином пищи на организм. К такому выводу пришли исследователи из Медицинский университет Биньчжоу. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые изучали, как соединения из шелковицы влияют на кишечную микрофлору, воспалительные процессы и обмен веществ в печени. Основное внимание исследователи уделили антоцианам — природным пигментам из группы флавоноидов, которые придают ягодам темную окраску и известны антиоксидантными свойствами.

Эксперимент проводили на мышах с повышенным риском атеросклероза — заболевания, при котором на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки. Животным на диете с высоким содержанием жиров дополнительно давали антоцианы шелковицы.

Результаты показали: добавка снижала уровень «плохого» холестерина и уровень воспалительного маркера — интерлейкина-1β в организме. Одновременно повышалась активность антиоксидантного фермента глутатионпероксидазы, который помогает защищать клетки от повреждений.

Изменения происходили и в кишечной микробиоте. У животных увеличивалось количество бактерий, связанных с более благоприятным обменом веществ, и снижалась доля микроорганизмов, ранее ассоциированных с воспалительными процессами.

Кроме того, ученые обнаружили сдвиги в метаболизме печени. После приема антоцианов снижался уровень АТФ — молекулы, которая служит основным источником энергии для клеток и некоторых соединений, связанных с воспалительными процессами. При этом повышалось содержание аминокислоты глутамина, которая участвует в восстановлении тканей.

По мнению авторов работы, именно такие изменения в обмене веществ и составе микробиоты могут ослаблять факторы риска, связанные с развитием атеросклероза. Однако исследователи подчеркивают, что эксперимент проводился на животных, поэтому напрямую переносить результаты на людей пока рано.

