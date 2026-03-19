Создан тест для диагностики микробиоты

Ученые Лаборатории микробиома человека Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) Минздрава России разработали отечественную тест-систему, которая позволяет быстро, точно и с меньшими затратами определять количество бактерий Akkermansia muciniphila в организме человека - одного из ключевых маркеров метаболического здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Мы не просто нашли бактерию, мы нашли применение этому знанию. Тест-система поможет врачам управлять микробиомом для профилактики целого спектра социально значимых заболеваний", - приводятся в сообщении слова ректора БГМУ Минздрава России, академика РАН, профессора Валентина Павлова.

Разработка создана в межвузовском студенческом кампусе. Речь идет о тесте для выявления Akkermansia muciniphila - бактерии кишечной микробиоты, которую неофициально называют "бактерией стройности". У здорового человека она составляет от 1 до 4% всей микробиоты.

Как отмечают разработчики, дефицит Akkermansia muciniphila напрямую связан с ожирением, сахарным диабетом второго типа и воспалительными заболеваниями кишечника. При этом избыток бактерий может быть связан с развитием онкологических заболеваний. По этой причине точное определение их количества имеет значение не только для исследований, но и для практической диагностики.

До сих пор количественное определение этого вида в клинических образцах оставалось сложной задачей. Akkermansia как строгий анаэроб плохо поддавалась идентификации, а единственным достоверным способом считалось полногеномное секвенирование - длительный и дорогостоящий метод, малопригодный для рутинной диагностики.

В БГМУ заявили, что смогли выйти за рамки существующих аналогов. Если прежде исследователи подбирали праймеры только к роду бактерий, то башкирские ученые разработали нуклеотидные праймеры и зонды именно для вида Akkermansia muciniphila. Новая система на основе полимеразной цепной реакции работает по принципу, схожему с тестами на коронавирус, но нацелена на выявление конкретной бактерии и позволяет проводить как качественный, так и количественный анализ.

Внедрение теста

Ожидается, что внедрение теста сделает персонализированную диагностику доступнее для клиник и научных центров, поскольку новая система значительно дешевле секвенирования. Разработка имеет и двойное назначение: с одной стороны, она позволяет объективно отслеживать эффективность терапии у пациентов с метаболическими нарушениями, с другой - может использоваться фармацевтическими компаниями для проверки наличия и количества штамма в пробиотических препаратах перед регистрацией и выводом на рынок.

В университете добавили, что исследование стало возможным при поддержке программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". На эти средства лаборатория получила современное анаэробное оборудование, необходимое для работы с чувствительными культурами. По оценке разработчиков, проект стал шагом к импортозамещению в медицинской диагностике и к созданию новых подходов к лечению через управление микробиотой человека.