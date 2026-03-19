Как российские ученые перепрограммируют иммунитет на уничтожение рака

Ученые перепрограммируют клетки человека таким образом, чтобы они находили опухолевые клетки в организме и уничтожали их. Об уникальной технологии CAR-T-терапии беседуем с заведующим кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии, директором НИИ гематологии, проректором по научной работе Cамарского государственного медуниверситета профессором Игорем Давыдкиным.

© Российская Газета

Игорь Леонидович, поясните, в чем суть CAR-T-терапии?

Игорь Давыдкин: Используя определенные генетические технологии, клетки иммунной системы человека можно перепрограммировать. В результате на мембранах появляются кары, или химерные антигенные рецепторы. Они, как ключ к замку, подходят к рецепторам патологических клеток: находят их по всему организму - в крови, в органах и тканях - и уничтожают.

Как вы перепрограммируете клетки?

Игорь Давыдкин: С помощью специальных вирусов. Скажем, в онкогематологии это лентивирус. Мы берем у пациента клетки и с помощью специального сепаратора отбираем нужные. С помощью генно-инженерной технологии на молекулярном уровне создаем конструкцию вектора. Это видоизмененный вирус, который внедряем в Т-лимфоциты. Мы ждем, чтобы перепрограммированные клетки размножились до десятков миллионов. А потом либо сразу вводим их пациенту внутривенно, либо можем заморозить, если клетки нужно использовать позже. Далее пациентам назначают специальные фармпрепараты, которые уничтожают часть опухоли, освобождая место под перепрограммированные Т-лимфоциты, где они и будут размножаться после введения.

А в чем разница СAR-T- и СAR-NK-терапии?

Игорь Давыдкин: В первом случае перепрограммируются клетки приобретенного иммунитета, в нашем случае Т-лимфоциты. А во втором - клетки врожденного иммунитета, натуральные киллеры (NK). Мы особенно активно занимаемся исследованиями в области онкогематологических заболеваний в последние три года. Это общемировая тенденция. Новые генетические технологии достигли серьезного уровня, а ученые - понимания, что происходит в клетках иммунной системы, а что - при патологии.

Кроме того, мы начали исследования в области перепрограммирования лимфоцитов при аутоиммунных заболеваниях. Они также только-только начались в ряде других стран, особенно в Китае и США. Это позволит нам лечить аутоиммунные заболевания: системную красную волчанку, ревматоидный артрит и т.д. При подобных заболеваниях B-лимфоциты, отвечающие за выработку антител, становятся агрессивными и не распознают здоровые клетки. С помощью CAR-T-технологии можно купировать способность "агрессора" повреждать собственные ткани.

Почему же естественный иммунитет сам не видит "плохие" клетки?

Игорь Давыдкин: Иммунная система формируется в детском возрасте, а удел ряда онкозаболеваний - в основном более зрелый возраст. То есть когда уже возник стереотип, на какие чужеродные агенты надо реагировать. Более того, опухолевые клетки приспосабливаются. Иммунная система начинает уничтожать патологические, а они как на это реагируют? Начинают размножаться быстрее, и организм не справляется. Поэтому мы компенсируем этот процесс, используя технологии CAR-T и CAR-NK клеточной терапии, чтобы максимально помочь пациентам излечиться.

Какие еще заболевания можно лечить таким методом?

Игорь Давыдкин: Заболевания лимфатической системы, острый лимфобластный лейкоз, всевозможные лимфомы и множественная миелома. Мы обнаружили, к примеру, что у натуральных киллеров есть специальные кир-рецепторы, которые очень хорошо узнают и впоследствии уничтожают именно патологические клетки множественной миеломы. Здесь эффективность высока сама по себе, а если мы еще усиливаем "киллера" с помощью специального вектора вируса, то результат становится еще лучше.

Этот метод менее вредный в сравнении с той же химиотерапией?

Игорь Давыдкин: Однозначно! Поскольку используются человеческие клетки. И метод более эффективный. Химиотерапия все-таки действует на уровне кровеносных сосудов, а глубоко в ткани проникнуть сложнее, да еще возникают побочные реакции. Она способствует уменьшению опухоли, но достаточно быстро химиопрепараты выводятся из организма. Поэтому рецидивы заболевания нередки. А перепрограммированные клетки остаются в организме примерно до двух лет. И как показали последние исследования, размножаются там и работают. При необходимости мы сможем пациенту снова ввести "вооруженные" клетки - для этого они замораживаются. А если нужно, то добиться высокой ремиссии и провести ауто- или аллогенную трансплантацию.

Когда вы сможете начать лечить первых пациентов?

Игорь Давыдкин: Мы провели доклинические исследования в одной из ведущих лабораторий нашей страны, которая относится к Институту биорганической химии РАН. Росздравнадзор выдал лицензию СамГМУ на производство персонализированных CAR-T-клеток. Наши исследования были проведены в полном соответствии с мировыми требованиями. Планируется начать производство индивидуальных препаратов на площадке вуза уже в нынешнем году. Это значит, мы сможем начать лечить первых пациентов - делать у них забор клеток, перепрограммировать и вводить им же в клиниках университета.