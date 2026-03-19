Существуют ли пророческие сновидения с точки зрения науки

Психотерапевт АО «Медицина» Елена Федькина рассказала в беседе с «Чемпионатом», существуют ли пророческие сновидения с точки зрения медицины. По её словам, с позиции доказательной медицины понятие «пророческий сон» не имеет верифицированного научного статуса.

«Ни в одном контролируемом исследовании не было подтверждено, что сновидение способно содержать информацию о событиях, которые физически ещё не произошли. То, что принято называть «сбывшимся сном», в клинической практике объясняется рядом хорошо изученных когнитивных механизмов — в первую очередь апофенией (склонностью мозга устанавливать связи между несвязанными событиями) и ретроспективным искажением памяти», — сказала эксперт.

Человек запоминает совпадение и забывает десятки несовпадений — это не мистика, а стандартная работа эволюционно сформированного паттерн-детектора.