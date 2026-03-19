Хирург оценил вероятность создания искусственного сердца

Создание полностью искусственного сердца, не отличимого от человеческого, маловероятно из-за сложности устройства органа. Наиболее перспективным является выращивание сердца для человека в теле других животных с помощью генетики, сообщил старший научный сотрудник института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Максим Жульков.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий в Москве заявил, что создание "живого сердца" пока еще неблизко, но появление тканей, сосудов и даже отдельных человеческих органов уже не является фантастикой. Такие чрезвычайно важные для человечества вещи должны появляться как можно быстрее, на их пути не должно быть бюрократических барьеров.

"Структура миокарда настолько сложна - сплетение этих волокон и внедрение в них автономной нервной системы, своей системы кровоснабжения и при этом определенной геометрии - приводит к тому, что фактически сегодня мы не способны создать или воссоздать структуру, схожую с той, что наблюдаем в живом миокарде", - сказал Жульков.

Ученый отметил, что наиболее вероятно выращивание искусственного органа в теле животных с помощью генетических технологий.