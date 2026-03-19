Названо природное средство для снижения риска диабета

Горькая дыня — растение момордика — содержит вещества, которые могут снижать уровень сахара в крови и подавлять рост раковых клеток. К такому выводу пришли ученые из Университета имама Абдулрахмана бин Фейсала. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Горькая дыня (Momordica charantia) — тропическое растение, широко используемое в кухне и народной медицине стран Азии и Африки. Его плоды напоминают вытянутый огурец бугристой поверхностью и характерным горьковатым привкусом.

В ходе исследования ученые изучили химический состав разных частей плода — кожуры, мякоти и семян — как в свежем, так и в сушеном виде. Анализ показал, что наибольшее количество биологически активных соединений содержится в сушеных плодах, особенно в кожуре. Там были обнаружены фенольные соединения, включая галловую и розмариновую кислоты, а также природный антиоксидант ресвератрол.

Лабораторные эксперименты показали, что экстракты момордики способны подавлять активность фермента α-амилазы, который участвует в расщеплении углеводов и повышении уровня глюкозы в крови. Это может объяснять возможную пользу растения при контроле диабета.

Кроме того, некоторые образцы экстракта продемонстрировали цитотоксическое действие по отношению к раковым клеткам, что указывает на возможные противоопухолевые свойства содержащихся в растении соединений.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты основаны на лабораторных экспериментах. Для подтверждения лечебных свойств необходимы дальнейшие исследования на животных и клинические испытания с участием людей.

Ранее людям с гипертонией посоветовали употреблять один напиток.