Студенты-медики придумали метод регенерации зрительного нерва

Во Владивостоке студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) завершили первый этап эксперимента по восстановлению пораженного зрительного нерва. Повреждение этой структуры считалось необратимым, сообщает контент-партнер "РГ" PrimaMedia.

© Российская Газета

Методику разработали студенты 6-го курса Глеб Лисица и Артем Ворошилов. Научным руководителем проекта выступил заведующий кафедрой офтальмологии и оториноларингологии ТГМУ, профессор Глеб Федяшев.

"Операция проведена в рамках строгого научного исследования на экспериментальном животном, в данном случае это кролик, - отметил Глеб Федяшев. - Выбор модели неслучаен: глазные структуры биологической модели по размерам и анатомии максимально схожи с человеческими. Это значит, что результаты эксперимента максимально приближены к реальной клинической практике".

Сообщается, что послеоперационный период у животного прошел без осложнений, тем самым подтвердилась безопасность новой хирургической техники. Далее разработчики методики займутся оценкой восстановления зрительных функций.