Студенты-медики придумали метод регенерации зрительного нерва

Студенты-медики из Владивостока придумали метод регенерации зрительного нерва
Во Владивостоке студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) завершили первый этап эксперимента по восстановлению пораженного зрительного нерва. Повреждение этой структуры считалось необратимым, сообщает контент-партнер "РГ" PrimaMedia.
Методику разработали студенты 6-го курса Глеб Лисица и Артем Ворошилов. Научным руководителем проекта выступил заведующий кафедрой офтальмологии и оториноларингологии ТГМУ, профессор Глеб Федяшев.
"Операция проведена в рамках строгого научного исследования на экспериментальном животном, в данном случае это кролик, - отметил Глеб Федяшев. - Выбор модели неслучаен: глазные структуры биологической модели по размерам и анатомии максимально схожи с человеческими. Это значит, что результаты эксперимента максимально приближены к реальной клинической практике".
Сообщается, что послеоперационный период у животного прошел без осложнений, тем самым подтвердилась безопасность новой хирургической техники. Далее разработчики методики займутся оценкой восстановления зрительных функций.