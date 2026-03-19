Ученые разработали ИИ-помощников для диагностики сна

Исследователи Самарского государственного медицинского университета Минздрава России представили два программных продукта, призванных автоматизировать анализ качества сна. Оба решения основаны на технологиях искусственного интеллекта и уже получили свидетельства для регистрации, сообщает пресс-служба министерства.

Первый алгоритм ориентирован на выявление дыхательных нарушений во сне - апноэ, гипопноэ и храпа. Программа анализирует аудиозапись, преобразуя звук в графическое изображение, которое затем обрабатывает нейросеть. ИИ выявляет характерные паттерны, указывающие на остановки дыхания.

Второй прототип предназначен для автоматической расшифровки полисомнографии - комплексного исследования сна. Система анализирует данные электроэнцефалограммы (записи электрической активности мозга) и каждые 30 секунд относит фрагмент к одной из категорий: бодрствование, быстрый сон, поверхностный или глубокий медленный сон.

Как пояснил директор НИИ нейронаук Самарского ГМУ Александр Захаров, сочетание этих двух инструментов создает базу для масштабного мониторинга качества сна. Речь идет не только об ускорении расшифровки исследований и скрининге нарушений, но и о возможности контролировать эффективность лечения и проводить научные изыскания.