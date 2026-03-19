Найдено неожиданное средство для снижения риска деменции

Препараты, которые широко применяются для лечения остеопороза, могут снижать риск болезни Альцгеймера и других форм деменции. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского факультета Университета Гонконга, проанализировав данные более 120 тысяч пациентов старше 60 лет с остеопорозом или переломами. Работа опубликована в Alzheimer's & Dementia (A&D).

Ученые изучили медицинские записи жителей Гонконга за период с 2005 по 2020 год и обнаружили, что у людей, принимавших азотсодержащие бисфосфонаты — распространенные препараты для укрепления костей, — риск развития деменции был на 16 процентов ниже, чем у пациентов без лечения. По сравнению с теми, кто получал другие лекарства от остеопороза, снижение риска достигало 24 процентов.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у женщин и пациентов с переломами бедра. По оценкам исследователей, лечение 48 пациентов такими препаратами в течение пяти лет может предотвратить один случай деменции, что указывает на потенциальную пользу этой терапии для профилактики когнитивных нарушений.

Авторы работы отмечают, что остеопороз и деменция часто имеют общие факторы риска и нередко встречаются у одних и тех же пациентов. Поэтому использование уже существующих и хорошо изученных лекарств может стать одним из доступных способов снизить риск деменции у людей из группы повышенного риска.

